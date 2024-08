Krakov, 1. avgusta - Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi 2. kroga konferenčne lige v poljskih Gliwicah premagali ukrajinsko Polisjo Žitomir z 2:1 (1:1). Ljubljančani so se tako uvrstili v 3. kvalifikacijski krog, potem ko so prvo tekmo doma dobili z 2:0.