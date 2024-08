Ritmi punk rocka tudi letos na sotočju Tolminke in Soče

Tolmin, 5. avgusta - Na sotočje Tolminke in Soče letos ponovno prihaja Punk Rock Holiday festival. Glasbeno dogajanje z ogrevalnimi nastopi se bo začelo že danes, sicer pa bo festival potekal do petka. Na dveh festivalskih odrih, glavnem odru in odru pri plaži, se tradicionalno predstavijo znane glasbene skupine iz vsega sveta, ki igrajo punk rock.