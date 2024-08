Francoski taksisti želijo odškodnino zaradi izpada dohodka med olimpijskimi igrami

Pariz, 1. avgusta - Francoski taksisti so na vlado danes naslovili zahtevo po izplačilu odškodnine zaradi izpada dohodka v času olimpijskih iger. Zaradi spremenjenega prometnega režima in manjšega števila rednih strank izpad beležijo skoraj vsi taksisti, nekaterim pa so olimpijske igre delo skoraj onemogočile, so opozorili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.