Prihajajoče nevihte bodo največ nevšečnosti povzročale na Obali

Ljubljana/Ankaran/Lucija, 1. avgusta - Nad našimi kraji so se že začele pojavljati napovedane nevihte, sprva na Gorenjskem in Kočevskem. Obe se z zahodnimi vetrovi pomikata proti vzhodu. Po napovedih Arsa bo zvečer Slovenijo z zahoda dosegel nevihtni sistem, ki bo zaradi močnih vetrov največ nevšečnosti povzročal na Obali. Tam so zato v nekaterih kampih že preventivno ukrepali.