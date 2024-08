Častno srce Sarajeva tudi za ameriškega igralca Johna Turturra

Sarajevo, 1. avgusta - Ameriški igralec in filmski ustvarjalec John Turturro bo na letošnjem 30. Sarajevskem filmskem festivalu prav tako prejel častno srce Sarajeva. Podelili mu ga bodo za njegov izjemen prispevek h filmski industriji ter njegov igralski, režiserski in scenaristični talent, so danes sporočili organizatorji festivala.