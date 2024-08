Gostujoča razstava alpinističnih velikanov se bo ustavila tudi v Tržiču

Tržič, 1. avgusta - Tržiški muzej bo ena izmed etapnih postaj gostujoče razstave Slovenskega planinskega muzeja, ki je posvečena dvema vrhunskima alpinistoma Hrvatu Stipetu Božiću in Slovencu Vikiju Grošlju. Razstavo z naslovom Stipe in Viki - 50 let skupnega delovanja bodo drevi v Tržiču uradno odprli, zainteresirani javnosti pa bo na ogled do 26. avgusta.