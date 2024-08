Gasilci v Dalmaciji se še naprej borijo s požari

Makarska, 1. avgusta - V Dalmaciji se gasilci že tretji dan borijo s požari. Stanje v Tučepih in Podgori pri Makarski, od koder so ponoči evakuirali več turistov, se je davi po navedbah Hrvaške gasilske zveze umirilo. Na obsežne požare na Hrvaškem je danes opozorilo tudi ministrstvo za zunanje in evropske zadeve ter slovenskim državljanom svetovalo previdnost.