Ob obletnici vodne ujme ministrstvo opozarja na pomen prilagajanja podnebnim spremembam

Ljubljana, 1. avgusta - V okviru sanacije po lanskih poplavah so pristojne službe odstranile slabih 42.000 ton kosovnih odpadkov, kar je primerljivo z letno količino vseh odpadkov v državi, in 2200 ton nevarnega mulja, so ob prihajajoči obletnici poudarili na ministrstvu za okolje. Ob tem so opozorili tudi na vedno večji pomen prilagajanja podnebnim spremembam.