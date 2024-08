Sindikat: Delo poštarjev v vročini terja prilagoditve

Ljubljana, 1. avgusta - Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) opozarja na težke delovne razmere, v katerih poleti delajo zaposleni na Pošti Slovenije. Pismonoše namreč dostavo opravljajo v vročini, poslovodstvo pa navodil za delo kljub večkratnim pozivom še ni spremenilo. Na pomoč so zato pozvali ministra za delo Luko Mesca in Inšpektorat RS za delo.