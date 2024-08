Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne pod gladino

Ljubljana, 1. avgusta - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,17 odstotka v minus. Pod izhodišče so ga potisnile predvsem Krkine delnice, ki se cenijo za nekaj več kot odstotek. Vlagateljem so delnice novomeškega farmacevta najbolj zanimive, zaenkrat so z njimi opravili za slabih 220.000 evrov poslov.