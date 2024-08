Slabša prodaja na Kitajskem znižala dobiček BMW

München, 1. avgusta - Nemški avtomobilski proizvajalec BMW je v drugem letošnjem četrtletju ustvaril 37 milijard evrov prihodkov, kar je 0,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je znižal za 8,6 odstotka na 2,7 milijarde evrov. Kot so danes pojasnili v družbi, so se v četrtletju soočali z višjimi proizvodnimi stroški in slabšo prodajo na Kitajskem.