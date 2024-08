Fiskalni svet opozoril na pomanjkljivo realističnost načrtovanja

Ljubljana, 1. avgusta - Odstopanja makroekonomskih in javnofinančnih napovedi med letoma 2020 in 2023 so bila po navedbah fiskalnega sveta večja od dolgoletnega povprečja zlasti zaradi obsežnih šokov. A tudi brez njihovega učinka so se vidno povečala. "To kaže na nadaljevanje pomanjkljive realističnosti načrtovanja," je opozoril svet.