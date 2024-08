Šibkejši jen in zniževanje stroškov Toyoti pomagala do dobička

Tokio, 1. avgusta - Japonski avtomobilski proizvajalec Toyota je v prvem četrtletju poslovnega leta prihodke zvišal za 12,2 odstotka, čisti dobiček pa za 1,7 odstotka. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes pojasnili v družbi, so se soočali s slabšo prodajo na domačem trgu, a sta jim pomagala šibkejši jen in znižanje stroškov.