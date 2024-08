Predstava potopitvenega gledališča Celjski grad postavlja v čas pred 500 leti

pripravila Jasmina Vodeb Baša

Celje, 2. avgusta - Predzadnji avgustovski konec tedna bosta Celjski grad zaznamovali predstavi potopitvenega gledališča Celjski vsi. Kot je za STA povedala avtorica uprizoritvene predloge in dramaturgija Nuša Komplet Peperko, si želijo gledalce popeljati okoli 500 let nazaj v čas rodbine Celjskih grofov in predstaviti zlasti značaje njenih članov in odnose med njimi.