Gasilci v Dalmaciji se še naprej borijo s požari

Makarska, 1. avgusta - V Dalmaciji se gasilci že tretji dan borijo s požari. Stanje v Tučepih in Podgori pri Makarski, od koder so ponoči evakuirali več turistov, se je davi umirilo, še vedno pa je nekaj žarišč, poročajo lokalni mediji. Hrvatski autoklub je medtem sporočil, da je zaradi požara danes zaprta državna cesta od Makarske do predora Stupica pri Tučepih.