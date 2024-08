Varnostni svet ZN pozval k deeskalaciji razmer na Bližnjem vzhodu

New York, 1. avgusta - Članice Varnostnega sveta ZN so v sredo na izrednem zasedanju v luči atentata na političnega vodjo palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanijo pozvale mednarodno skupnost, naj prepreči dodatno stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu. Prisotni so bili tudi predstavniki Irana, Izraela in Palestine, ki so si izmenjali obtožbe.