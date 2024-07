Znana urnika in kvalifikacijska sistema za SP v atletiki 2025

Monte Carlo, 31. julija - Svetovna atletika (SA) je na seji sveta v Parizu potrdila urnik in kvalifikacijski sistem za največji tekmi prihodnje leto, za svetovno prvenstvo v Tokiu in dvoransko SP v kitajskem Nanjingu. Prvenstvo v japonski prestolnici bo potekalo od 13. do 21. septembra, dvoransko SP na Kitajskem pa med 21. in 23. marcem, je sporočila SA.