Guterres napade v Bejrutu in Teheranu označil za nevarno stopnjevanje razmer

New York, 31. julija - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes napada v Bejrutu in Teheranu, v katerih sta bila ubita politični vodja Hamasa Ismail Hanija in visoki poveljnik Hezbolaha Fuad Šukr, označil za nevarno stopnjevanje razmer v regiji. O umoru Hanije bo danes na zahtevo Irana potekalo izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN.