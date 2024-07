Srbski nogometaš Strahinja Pavlović podpisal za Milan, okrepitve tudi pri drugih klubih

Milano, 31. julija - Srbski nogometaš Strahinja Pavlović je podpisal za Milan, so sporočili iz italijanskega prvoligaša. Kot so sporočili, je Pavlović z vodilnimi možmi Milana podpisal pogodbo do junija 2028 z možnostjo podaljšanja za eno leto. Pavlović je v Milano prišel iz Salzburga.