Zaradi napovedanih krajevnih neurij izdano oranžno opozorilo

Ljubljana, 1. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi napovedanih krajevnih neurij, ki bodo nastajala danes od sredine dneva do petka zjutraj, izdala oranžno opozorilo za celotno državo. Nekateri izračuni vremenskih modelov pa so nakazali, da bodo nekatere nevihte predvsem na Primorskem že danes v zgodnjih jutranjih urah. Ob tem so možni močnejši sunki vetra.