V Trstu bodo prepovedali prodajo alkoholnih pijač v večernih urah

Trst, 31. julija - Tržaški župan Roberto Dipiazza je danes podpisal odlok, ki predvideva zaprtje lokalov na trgih Garibaldi in Perugino ter okoliških ulicah od 23.30 dalje. Odlok, ki bo veljal od četrtka do 14. septembra, prepoveduje tudi prodajo alkoholnih in brezalkoholnih pijač med 22. in 6. uro. Vsem, ki odloka ne bodo upoštevali, grozi globa do 3000 evrov.