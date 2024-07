Stekla prva dela za gradnjo serminske vpadnice

Koper/Ljubljana, 31. julija - V Kopru so se začela prva zemeljska dela za gradnjo serminske vpadnice v Luko Koper, je Dars objavil na družbenem omrežju X. Dars je za gradnjo prometnice, ki bo povezala razcep Sermin na stiku primorske avtoceste in obalne hitre ceste ter območje Luke Koper, izbral CPK in Kolektor CPG. Promet po vpadnici bo stekel spomladi 2026.