Zavarovalnice za lanske naravne nesreče izplačale 335 milijonov evrov odškodnin

Ljubljana, 31. julija - Zavarovalnice so v letu 2023 za škode, ki so bile posledica naravnih nesreč - poleg uničujočih poplav v začetku avgusta je bilo več neurij s točo in močnim vetrom - izplačale 335 milijonov evrov odškodnin, od tega za škodo v avgustovskih poplavah 150 milijonov evrov, je leto dni po dogodku objavila AZN.