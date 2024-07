Ljubljanska borza: SBI TOP prvič ta teden s padcem

Ljubljana, 31. julija - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je danes prvič ta teden končalo v negativnem območju. Indeks SBI TOP je izgubil 0,72 odstotka in končal pri 1642,90 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,82 milijona evrov poslov, dve tretjini z delnicami NLB in Krke. Prve so se občutneje pocenile, druge pa podražile.