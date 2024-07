V strmoglavljenju manjšega letala na avtocesti na Nizozemskem umrl pilot

Amsterdam, 31. julija - Na avtocesti v bližini mesta Breda na jugu Nizozemske je danes strmoglavilo manjše letalo. V nesreči je umrl pilot, ki je bil tudi edina oseba na krovu letala, so sporočile reševalne službe. Razbitine letala so se raztresle po avtocesti, zato bo ta do konca dneva zaprta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.