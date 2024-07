Fides vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti novele zakona o zdravniški službi

Ljubljana, 31. julija - Zdravniški sindikat Fides je danes na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti novele zakona o zdravniški službi, ki je razširila obseg storitev, ki jih morajo zdravniki opravljati med stavko. Ob tem so predlagali absolutno prednostno obravnavo ter začasno zadržanje spornih zakonskih določb do odločitve ustavnega sodišča.