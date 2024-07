Zemeljski plazovi na jugu Indije zahtevali več sto življenj

New Delhi, 31. julija - Pod zemeljskimi plazovi v zvezni državi Kerala na jugu Indije je po podatkih lokalnih medijev umrlo najmanj 224 ljudi, večinoma delavcev na plantažah čaja in članov njihovih družin. Še vedno pogrešajo 225 ljudi, za katere se bojijo, da so ujeti pod nanosi blata in ruševinami. Njihovo iskanje ovirajo neprestani nalivi in močan veter.