Občina Odranci zaradi pretople vode v vodovodu pred časom celo na sodišče, tehnične rešitve še ni

Odranci, 31. julija - Občina Odranci je, ker občanom iz pip poleti teče pretopla voda, leta 2017 tožila izvajalca, projektanta in nadzornika gradnje vodovodnega omrežja na območju občine. Postopek je bil lani pravnomočno končan, sodišče pa je zapisalo, da je vzrok za pretoplo vodo to, da se takšna voda že dovaja v občinsko omrežje. Tehnične rešitve za to še niso našli.