Zaradi neurja ustavili železniški promet med Parizom in Lyonom

Pariz, 31. julija - Zaradi današnjega silovitega neurja v departmaju Yonne jugovzhodno od francoske prestolnice, ki je povzročilo precejšnjo škodo, padla drevesa pa so blokirala ceste in železniške proge, več deset tisoč potnikov ni moglo potovati s hitrim vlakom TGV med Parizom in Lyonom. Po ocenah francoskih železnic SNCF bo prizadetih 80.000 potnikov.