V Benetkah po dvomesečnem zamiku prepoved velikih turističnih skupin

Benetke, 31. julija - Benetke bodo z avgustom prepovedale turistične skupine z več kot 25 ljudmi in uporabo zvočnikov med ogledi. Začetek veljavnosti ukrepa, katerega cilj je omejiti množični turizem, so oblasti sprva napovedale za začetek junija, a so ga nato prestavile za dva meseca, poroča nemška tiskovna agencija dpa.