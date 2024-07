Preiskava izlitja kurilnega olja v Izoli se je končala s kazenskimi ovadbami

Izola, 31. julija - Izolski policisti so zaključili preiskavo izlitja kurilnega olja v Izoli, do katerega je prišlo decembra 2022. Ugotovili so, da je 38-letni državljan Slovenije zaradi malomarnosti na dvorišču Hotela Delfin namestil nepopoln ventil regulacije pritiska. V naravno okolje je zato izteklo približno 29.340 litrov kurilnega olja. Posameznika so ovadili.