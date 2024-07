OHCHR: Palestinski zaporniki v Izraelu podvrženi mučenju

Ženeva, 31. julija - Na tisoče Palestincev, ki so od oktobra lani pridržani v Izraelu, je bilo podvrženih mučenju, spolnemu nasilju in drugim oblikam krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja, navaja danes objavljeno poročilo Urada ZN za človekove pravice (OHCHR). Ob tem opozarjajo na kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava.