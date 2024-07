EU in Singapur zaključila pogajanja o sporazumu o digitalni trgovini

Bruselj/Singapur, 31. julija - EU in Singapur sta zaključila pogajanja o sporazumu o digitalni trgovini, ki dopolnjuje sporazum o prosti trgovini med EU in Singapurjem iz leta 2019, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Kot so pojasnili, sporazum določa pravila o digitalni trgovini in olajšuje čezmejni pretok podatkov med partnericama.