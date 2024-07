Umrl mednarodno uveljavljeni nemški skladatelj Wolfgang Rihm

Karlsruhe, 31. julija - Umrl je mednarodno uveljavljeni nemški skladatelj Wolfgang Rihm. Star je bil 72 let. Skladati je začel pri 11 letih in je s tem nadaljeval vse do svoje smrti. Njegov opus obsega več sto del. V Karlsruheju rojeni skladatelj velja za enega najpogosteje izvajanih sodobnih skladateljev v Evropi.