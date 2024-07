Primanjkljaj v javnih financah v polletju za dobro tretjino nižji kot lani

Ljubljana, 31. julija - Prihodki konsolidirane bilance štirih javnofinančnih blagajn so v prvem polletju dosegli 13,4 milijarde evrov in bili medletno višji za 11,2 odstotka. Odhodki so bili s 13,6 milijarde evrov za 9,5 odstotka nad ravnjo iz enakega obdobja lani. Primanjkljaj konsolidirane bilance je dosegel 275 milijonov evrov in bil medletno nižji za 37 odstotkov.