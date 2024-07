Ljubljana, 31. julija - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je bil dopoldne v rdečem, do 11.30 je izgubil 1,19 odstotka. Cenijo se delnice Petrola, NLB in Pozavarovalnice Sava, najbolj prometne pa so delnice NLB, s katerimi so vlagatelji doslej opravili za 204.000 evrov prometa.