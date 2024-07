Na cesti Zagorje-Litija bo promet vzpostavljen do 10. avgusta

Zagorje ob Savi, 31. julija - Cesta Zagorje-Litija, ki jo je v nedeljskem neurju pri Šklendrovcu zasul zemeljski plaz, bo za promet ponovno odprta do 10. avgusta, so danes za STA povedali na direkciji za infrastrukturo. Do takrat bodo namreč odstranili nanose materiala z brežin, ki so napolnili lovilno-podajne sisteme, ki preprečujejo zdrse materiala z brežin na cesto.