Medletna inflacija julija nazadovala na 1,3 odstotka

Ljubljana, 31. julija - Medletna inflacija je julija nazadovala na 1,3 odstotka. To je druga najnižja raven letne stopnje inflacije po marcu 2021, ko je bila 0,1-odstotna, so sporočili s statističnega urada. Na mesečni ravni so bile cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju nižje za 0,1 odstotka.