Evropska letališča presegla predkoronske ravni

Bruselj/Ljubljana, 31. julija - Število potnikov na letališčih v Evropi je preseglo ravni iz časov pred pandemijo covida-19. V letošnjem prvem polletju so oskrbela 0,4 odstotka potnikov več kot v enakem obdobju leta 2019, so izračunali v združenju upravljavcev evropskih letališč ACI Europe. Slovenska letališča so medtem še daleč od popolnega okrevanja, ugotavljajo.