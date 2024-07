V Sloveniji izbor najboljšega evropskega medu

Koper, 31. julija - Čebelarska zveza Slovenije z Obalnim čebelarskim društvom Koper in Mestno občino Koper do 16. septembra zbira vzorce medu, med katerimi bodo izbrali najboljši evropski med, ki ga bodo decembra razglasili v Kopru. V natečaju lahko sodelujejo vsi čebelarji in polnilci medu iz evropskih držav z medom evropskega porekla.