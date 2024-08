Japonske zaloge riža zaradi vročine in turizma rekordno majhne

Tokio, 4. avgusta - Japonske zaloge riža v zasebnem sektorju so junija znašale 1,56 milijona ton, kar je 21 odstotkov manj kot mesec prej in obenem najmanjša količina, odkar so leta 1999 začeli zbirati te podatke. Manjše zaloge so posledica visokih temperatur in razmaha turizma, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.