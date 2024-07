V ameriškem napadu v Iraku ubiti štirje ljudje

Bagdad, 31. julija - Ameriške sile v Iraku so v torek zvečer v osrednjem delu države izvedle zračni napad na borce, ki so poskušali izstreliti drone na cilje ameriške vojske in njenih zaveznic, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočil neimenovan predstavnik ZDA. V napadu, ki je bil po njegovih besedah defenzivne narave, so bili ubiti štirje ljudje.