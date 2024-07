Ob izidu nagrajene zbirke napovedali nov natečaj za nagrado kresnice

Kropa, 31. julija - Ob nedavnem izidu lani nagrajene pesniške zbirke Za vse Ane na vmesnih postajah pesnice Irene Pajnik Beguš, ki so jo predstavili v nedeljo v Kropi, je gibanje Kultura-Natura Slovenija razpisalo nov natečaj za pesniško nagrado kresnice. Tema za leto 2024 so Ženske (v) pesmi: otroku. Prijave zbirajo do vključno 24. decembra.