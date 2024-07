Iran in vrsta drugih držav obsodili uboj vodje Hamasa

Teheran/Ankara/Moskva/Doha/Peking, 31. julija - Vrsta držav na čelu z Iranom je danes obsodila uboj vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije, ki je bil ubit v Teheranu v domnevnem izraelskem napadu. Katar in Turčija, pomembna regionalna akterja, sta posvarila pred nevarnim zaostrovanjem, zaskrbljeni so tudi v Moskvi in Pekingu. V Izraelu so novico o smrti Hanije pozdravili.