Delo o odzivanju na laži (31. 7.)

Ljubljana, 30. julija - Novica Mihajlović v komentarju Vojno proti lažem lahko dobimo le skupaj piše o ugotovitvah izrednega nadzora v zvezi z odzivom policije ob aprilski grožnji napada v slovenskih šolah. Devet dni so pristojni domnevali, da je bila grožnja z napadom iz trte izvita, piše avtor in ugotavlja, da je to devet dni predolgo.