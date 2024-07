Delo o vladavini prava v Izraelu (31. 7.)

Ljubljana, 30. julija - Janez Markeš v komentarju Besede so premalo, šteje celota dejanj piše o vladavini prava v Izraelu. Avtor meni, da si Netanjahu zasluži najmanj štiridesettisočkrat večjo preiskavo in dosmrtno obsodbo v imenu in pod naslovom domačega in mednarodnega prava, zločinu in zločincu pač ni mogoče reči kaj drugega kot to, kar kažejo dokazi.