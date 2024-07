Večer o olimpijskih igrah (31. 7.)

Maribor, 30. julija - Uroš Gramc v komentarju Do oblakov piše o četrtem dnevu olimpijskih iger, ki je za nami, Slovenija pa se veseli prve kolajne, in to celo zlate. Avtor meni, da se bo pozitivna energija zagotovo kot plamen v suhi slami razširila med našimi športniki po olimpijski vasi in jih ponesla, da iz sebe iztisnejo še več.