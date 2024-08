Preveč bujna vegetacija ob cestah nevarna za udeležence v prometu

Ljubljana, 3. avgusta - Preveč bujna vegetacija ob cesti ni le moteča, pač pa tudi nevarna, saj mnogokrat ne zagotavlja minimalnega polja vidljivosti za udeležence v prometu, opozarja Agencija za varnost prometa (AVP). Za vzdrževanje in obrez vegetacije so odgovorni lastniki obcestnih zemljišč, so opozorili v sporočilu za javnost.