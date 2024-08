Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 3. avgusta - Pri mariborski založbi Litera so izdali roman Adriane Kuči z naslovom Noč, ko je preplavala reko, pri Hiši knjig pa srhljivko ameriškega avtorja Jasona Rekulaka Skrite slike. Pri KUD Police Dubove so poskrbeli za izid slikanice Aneja Sosiča in ilustracijami Kennetha Zammita Tabone z naslovom Krilo.