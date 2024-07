Ljubljanska borza: Indeks pridobil skoraj odstotek

Ljubljana, 30. julija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je zrasel drugi dan zapored. Pridobil je 0,92 odstotka in se ustavil pri 1654,85 točke. K rasti so največ prispevale delnice NLB in Krke. Borzni posredniki so opravili za 2,32 milijona evrov poslov, več kot polovico z delnicami Krke.